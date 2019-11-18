Янукович не вышел на видеоконференц-связь при рассмотрении апелляции на приговор суда

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, на видеоконференц-связь Янукович не вышел. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляции началось. Видеоконференц-связи (Януковича - ред.) с судом нет", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что на заседании присутствовали адвокаты Януковича и прокуроры ГПУ.

Как сообщалось ранее, защита Януковича заявляла, что будет настаивать на выступлении своего подзащитного в режиме видеоконференции.

Напомним, Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве обвиняемого на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене на 18 октября.

Как сообщалось, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины.