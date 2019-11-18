Зеленский завтра встретится с премьер-министром Чехии Бабишем

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 19 ноября, встретится с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем, который будет находиться в Украине с официальным визитом. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, передает УНН.

"19 ноября состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем, который будет находиться в Украине с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Так, в 12:45 в Мариинском дворце состоится встреча Зеленского и Бабиша с представителями СМИ.

Ранее УНН сообщал, 18 и 19 ноября в Украине будет находиться Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вместе с вице-премьером и министром промышленности и торговли Карелом Гавличеком и миссией из 85 предпринимателей.