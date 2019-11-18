Опасный для детей интернет: у Президента озвучили статистику

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Согласно результатам исследований, 30% детей соглашались встретиться с человеком, которого никогда в жизни не видели, после общения с ним в сети Интернет. Кроме того, 67% детей видели в интернете то, что их огорчало. Об этом сообщил во время брифинга в понедельник Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Недавно совместно с Международным союзом электросвязи мы провели исследование,.. где было опрошено более 5 тыс. детей и 5,5 тыс. родителей. Это достаточно большое количество. Что мы увидели? Относительно детей: 35% используют интернет ради социальных сетей. То есть, каждый третий ребенок достаточно серьезно сидит в интернете, в соцсетях, и исследования показывают, что почти 80% из этих детей сидит в интернете от 1 до 6 часов, 30% - от 3 до 6 часов. То есть, это достаточно большая цифра", - сказал Кулеба.

Он предположил, что сейчас взрослые понимают и многие говорят о том, что вредно сидеть в интернете, что это вредит и психике, и зрению, но ребенок беспрепятственно имеет доступ к сети.

"Исследование показало, что 30% детей соглашались встретиться с взрослым человеком - вообще с человеком, которого никогда в жизни не видели, соглашались встретиться оффлайн после общения в интернете... 70% убеждены, что знают интернет лучше, чем родители, и больше, чем родители. 67% видели то, что их огорчало - это были изображения или сообщения. То есть почти 70% детей испытывали определенного насилие, травмы, или им было неприятно смотреть или получать то, что они видели в интернете", - отметил уполномоченный Президента.

По его словам, это же исследование показало, что 58% родителей отмечают, что их дети активно пользуются интернетом, только 25% используют сервисы мониторинга и фильтрации на устройствах детей.

"То есть, только один из четырех родителей используют какие-то меры. Другие родители или сознательно их не используют, либо вообще не знают, что такие средства существуют. 42% не умеют это делать, 23% отмечают, что у их детей были проблемы онлайн. То есть каждый из 4 родителей видит, что их ребенок имеет проблему из-за интернет-сети. 85% из родителей не знают, куда обратиться в случае возникновения этих проблем. Хотя, опрос детей показал, что дети считают, что если у них возникает какая-то проблема, так же 70% считают, что они смогут обратиться к собственным родителям", - сообщил он.

По мнению Кулебы, на сегодня в Украине существует достаточно серьезная проблема с тем, чтобы решать эти проблемы на законодательном уровне.

"Мы провели соответствующие встречи с министрами, консультации, и будет запущена соответствующая работа для разработки стратегии. Но то, что немедленно нужно было бы сделать, и это советуют нам специалисты из Совета Европы, с которыми мы консультировались и имеем соответствующее сотрудничество, по программе, которая называется "Остановить сексуальное насилие и эксплуатацию детей в интернете", - добавил Омбудсмен.

Как сообщал УНН, по словам Кулебы, каждый пятый ребенок в Украине страдает от сексуального насилия .