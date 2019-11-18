"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады из-за расследования "дел Майдана"

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Партия "Голос" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания парламента для избежания остановки расследования "дел Майдана". Соответствующее письмо фракция партии "Голос" направила главе Верховной Рады Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.

"Партия "Голос" поддерживает инициативу семей погибших героев "Небесной сотни" и настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания парламента, необходимого для принятия решений, направленных на спасение расследования дел Майдана", - отметили в пресс-службе политсилы.

При этом в "Голосе" объяснили, что 20 ноября расследования убийств на Майдане может остановиться, поскольку в этот день Генеральная прокуратура Украины будет обязана передать их в Государственное бюро расследований.

"В сложившихся обстоятельствах, это может привести к тому, что дела не будут расследованы", - отметили в партии.

Напомним, с 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР. Из-за этого адвокаты Героев Небесной сотни требуют созвать внеочередную сессию Рады. Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Евгения Закревская.

14 ноября в Киеве под стенами Офиса Президента на акцию "Майдан. Забвению не подлежит" собралось около 100 активистов.