МИД Украины выразил протест из-за Коммюнике заседания Венгерского постоянного совета

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за содержание заключительного коммюнике XVIII-го заседания Венгерской постоянного совета. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в субботу на сайте дипведомства, передает УНН.

“Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с призывами к вмешательству во внутренние дела суверенных государств, которые имеют место в обнародованном 15 ноября Коммюнике XVIII-го заседания Венгерского постоянного совета. Осуждая призывы к автономии венгерских сообществ Карпатского региона, подчеркиваем, что национальные меньшинства в Украине пользуются конституционным правом на культурную автономию и поддержка других форм автономии противоречит украинскому законодательству и является посягательством на территориальную целостность”, — говорится в заявлении.

В контексте намерения венгерской стороны реализовывать программы по оказанию помощи зарубежным венграм, дипломаты отметили, что процедура предоставления такой помощи должна согласовываться со странами проживания венгерских общин и предоставляться в прозрачный и недискриминационный способ.

Также в МИД напомнили, что Конституционный Суд Украины признал Закон Украины “Об образовании” соответствующим Конституции, и шесть из семи высказанных Венецианской Комиссией рекомендаций для имплементации этого закона Украины уже выполнены.

“После выполнения последней, седьмой, рекомендации мы ожидаем разблокирования Будапештом диалога Украины с НАТО. Важным для Украины есть элементы Коммюнике с выражением готовности к нормализации отношений Украины и Венгрии. Призываем венгерскую сторону прекратить необоснованные обвинения в адрес Украины в нарушениях прав венгерского меньшинства и продолжить работать в направлении восстановления атмосферы доверия и добрососедского сотрудничества, отвечающего также интересам национальных меньшинств, проживающих в наших государствах”, — отметили дипломаты.

Как сообщал УНН, Венгрия до сих пор блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне более высоком, чем послы.