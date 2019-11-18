Счетная палата: план по строительству амбулаторий в селах выполнили лишь на 17%

КИЕВ. 18 ноября. УНН. С 2018 года за счет субвенции на развитие сельской медицины построено лишь 17% новых амбулаторий от запланированного объема. Такие результаты аудита эффективности по использованию субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности, сообщает Счетная палата в пресс-релизе на своем сайте, передает УНН.

Так, сообщается, что в течение 2017-2019 годов из государственного бюджета на развитие сельской медицины было выделено 6 млрд грн. За эти средства должны строиться новые учреждения медицины, реконструироваться и ремонтироваться уже существующие, закупаться новое оборудование, развиваться телемедицина и др.

"Аудиторы Счетной палаты установили, что Минрегион, Минздрав и областные государственные администрации по большей части не обеспечили лучшего доступа сельских жителей к первичной медицинской помощи за счет использования средств субвенции", - отметили в СП.

Сообщается, что по состоянию на 1 августа текущего года в целом по всей стране открыто ассигнований на 5 млрд грн, приказами Минрегиона по предложениям облгосадминистраций распределены 4,3 млрд. При этом использовано лишь 1,9 млрд грн. Более 61% средств, или почти 3,1 млрд грн, не использованные и находились на счетах местных бюджетов.

"В 2018-2019 годах утверждено финансирование для строительства 561 амбулатории. Вместе с тем, по состоянию на 1 августа текущего года построено только 94 объекта или 17%, из которых готовы к эксплуатации еще меньше - 55 или 10%", - говорится в отчете аудиторов.

При этом сообщается, что в 11 областях (Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области) в течение исследуемого периода не построено ни одно из запланированных 247 медучреждений, и "есть существенный риск, что они в основном не будут завершены до конца 2019 года".

Кроме того, сообщается, что за счет субвенции даже не планировались реконструкция 312 действующих амбулаторий и капитальный ремонт 1020 медучреждений. Поскольку большинство запланированных амбулаторий не были построены, то соответственно и медицинское оборудование, приобретенное для них в 2018 году и в январе-июле 2019-го за счет средств субвенции, не используется.

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Также в Счетной палате сообщили, что по состоянию на 1 августа текущего года из 979 запланированных служебных автомобилей приобретено чуть больше половины - 527. Большинство из них - 467 автомобилей - закуплены для строящихся амбулаторий, еще 60 - для существующих. При этом в 8 областях, где проводился аудит, менее трети автомобилей используются для оказания медицинской помощи. Остальные - даже не распределены между медучреждениями, и длительное время не имеют госрегистрации.

Закуплено также только 43 комплекта телемедицинского оборудования для действующих амбулаторий (только в Кировоградской области), что составляет менее 2% планового показателя.

"Непосредственно в 8 областях, где проведен аудит, построено лишь 42 амбулатории (23% от запланированного), закуплено 167 служебных автомобилей (60% плана), а комплекты телемедоборудования для действующих амбулаторий вообще не приобретались", - сообщают в СП.

В общем аудитом охвачено средства субвенции в размере 1,05 млрд грн.

"По результатам аудита в 8 регионах установлены нарушения законодательства по вопросам градостроительной деятельности на сумму более 526 млн гривен. В частности, речь идет о некачественной разработке проектной документации, строительстве без правоустанавливающих документов на землю, ненадлежащим авторском и техническом надзорах. Еще 480 млн грн использованы с нарушением требований в сфере публичных закупок - неправильно определялся предмет закупки, применение дискриминационных требований в тендерной документации; необоснованное применение допороговых процедур закупки и т.п. Наибольшее количество таких нарушений выявлено в Ровенской, Донецкой, Полтавской и Житомирской областях... Кроме того аудиторы установили неэффективное использование средств - более 225 млн грн. Выявлено также 20 случаев использования средств субвенции с признаками уголовных преступлений", - сообщили в Счетной палате.

Как сообщал УНН, ранее в СП сообщили, что в 2018 году более 1,6 млн украинцев оплатили изготовление срочных биометрических паспортов на более чем 400 млн грн, но не получили их вовремя.