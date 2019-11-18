В Кабмине стартовал пилот по внедрению инструментов Google - Дубилет

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Кабинете министров Украины официально стартовал пилот по внедрению инструментов Google. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Telegram, передает УНН.

“Мы официально стартовали пилот по внедрению инструментов Google в Кабмине. Мы договорились с Google, нам предоставляют 1000 бесплатных аккаунтов. За это мы им очень благодарны. Прежде всего я рассчитываю на Google Docs и Spreadsheet. Вы даже не представляете, сколько времени тратят государственные служащие из-за того, что не могут просто „зашерить“ документы и работать над ними вместе”, — написал Дубилет.

Также минстром рассчитывает на Google Forms. По его словам сейчас сбор информации с госорганов отнимает много времени, так как информация собирается через документы и затем систематизируется вручную.

“На этой неделе официально начали курсы обучения первых групп сотрудников Кабмина. Конечно, есть случаи, когда инструменты Google использовать нельзя (например, информация с ограниченным доступом), но таких случаев немного. Все это очень базовые вещи, к которым бизнес давно привык, но в государственных органах часто приходится начинать именно с таких базовых вещей”, — написал Дубилет.

Напомним, корпорация Google Inc анонсировала новую, усовершенствованную программу защиты для обеспечения безопасности для отдельных пользователей, таких как государственные чиновники и журналисты, которые находятся под повышенным риском кибератак.