Поляков обнародовал аудиозапись разговора "Юзика" со "Слуги народа" с полицией в Кривом Роге

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В сети опубликовали разговор народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Карявченкова ("Юзик" из "95 квартала" - ред.), которую он провел вместе со своими коллегами в Кривом Роге с представителями местной полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram народного депутата Украины Антона Полякова, где была обнародован аудиозапись.

"Вот мне и прислали фрагмент разговора "наших" доблестных слуг Богдана с руководителем местной полиции Кривого Рога. Буду поднимать эти вопросы перед Президентом и правоохранительными органами. Считаю, нужно разобраться в том, кто вообще их уполномочил проводить такие "переговоры". Делаем ставки, как быстро их исключат из фракции, если конечно исключат", - написал Поляков.

На записи нардеп от "слуг народа" представился сам и представил свою команду.

"Я хочу представить всех, я Юрий Корявченков, я представитель Зеленского в Кривом Роге и мы проводили выборы, первый тур и второй тур, парламентские. Это Юра Кисель, он списочник, а я по 33 округу - это два района, центрально-городской и металлургический. Владимир Захарченко, мажоритарщик по 31 округу - это северный район. Слава Медяник это Днепропетровск - это 27 округ. Он в Днепропетровске, просто приехал познакомиться и поддержать, наверное, и Владимира, и вас. Он в комитете правоохранительных органов, Вова тоже", - говорится в аудиозаписи.

На аудио слышно, что мужчина отметил, что хочет говорить по работе.

Сам Поляков ожидает реакцию председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и первого заместителя фракции Александра Корниенко на аудиозапись.

"На пятничной фракции "Слуга народа" Арахамия с Корниенко дали слово, что в случае появления этой записи депутатов, которые ведут эти "переговоры" исключат из фракции. Я понимаю, что ни у кого уже нет доверия к этим товарищам, но посмотрим как они сдержат свое слово", - написал Поляков.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для того, чтобы исключить народного депутата Антона Полякова из фракции "Слуга народа" не хватает 5 голосов.