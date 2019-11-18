Рябошапка: в течение нескольких недель ГПУ примет решение о подозрении для Порошенко

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В течение нескольких недель в генеральной прокуратуре ожидают проект решения относительно подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает УНН.

"Работает по меньшей мере два подразделения, одно то, которое сопровождает ГБР, другое - это юридическое подразделение, поскольку мы проверяем насколько этот проект представления соответствует требованиям Регламента ВРУ. Я думаю, что в течение нескольких недель у нас будут соответствующие справки и будет соответствующий проект решения. Я не исключаю, что нам придется с коллегами из ГБР несколько поправить, для того, чтобы это подозрение было действительно обоснованным, чтобы не было никаких замечаний к нему в парламенте", - сказал Рябошапка.

С его слов, подозрение может меняться и, возможно, будет изменяться квалификация.

Напомним, в Генеральной прокуратуре Украины прорабатывают проекты подозрений и проекты представления признаний депутатской неприкосновенности в отношении одного из бывших президентов Украины.

Также в ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко. В документе идет речь о подозрении пятому президенту Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в конце октября, по словам директора ГБР Романа Трубы, Петр Порошенко не появлялся на допросы в бюро 15 раз.