Зеленский с депутатами завтра обсуждать "Укрспирт": профсоюз опять не пригласили

КИЕВ. 18 ноября. УНН. На завтра в ОП запланирована встреча Президента Украины Владимир Зеленский с депутатами относительно демонополизации спиртовой отрасли. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил председатель экономического комитета парламента Дмитрий Наталуха.

По его словам, пригласить хотят представителей всех фракций, а не только “Слуги народа”.

При этом, СМИ и профсоюз ГП “Укрспирт” на встречу не зовут.

“Встречу мы хотим провести максимально конструктивно, хотим пригласить абсолютно всех представителей всех фракций, не только „Слуги народа“. А с профсоюзом и другими членами комитета мы встретимся после этого. Сначала мы хотим согласовать видение Офиса с членами комитета и понять, в чем мы имеем общее видение, а где есть какие-то различия”, — отметил Наталуха.

Нардеп уточнил, что заседание экономического комитета ВР по поводу подготовки ко второму чтению президентского “спиртового” законопроекта (№ 2300) состоится ориентировочно в следующую среду.

“В сессионный зал, пока мы не сядем комитетом, проект Закона не будут выносить”, — подчеркнул Наталуха.

Как писал УНН, на прошлой неделе законопроект № 2300 был проголосован за основу без выводов двух комитетов ВР: финансового и бюджетного.

Указанный документ предлагает отменить государственную монополию на производство спирта и разрешить этой деятельностью заниматься, по сути, всем желающим при наличии соответствующей лицензии.

Эксперты утверждают, что такая схема выгодна лишь крупным производителям водочной продукции и не выгодна государству, после демонополизации не сможет выручить средства за продажу ГП “Укрспирт”.

Ранее в профильном Комитете ВР предлагали указать в переходных положениях законопроекта отсрочки демонополизации спиртовой отрасли до завершения приватизации ГП “Укрспирт”. И именно на такой последовательности реформирования спиртовой отрасли настаивают представители профсоюза ГП “Укрспирт”.

Последние неоднократно требовали встречи с Претендентом, чтобы донести ему свое видение реформы и предотвратить массовое увольнению работников ГП.

Напомним, накануне, в Офисе Президента признали, что не имеют экономических расчетов демонополизации “Укрспирта”.