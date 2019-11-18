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Зеленский объявил конкурс на вакансию заместителя руководителя Государственного управления делами

Зеленский объявил конкурс на вакансию заместителя руководителя Государственного управления делами

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский издал распоряжение об объявлении конкурса на занятие посалы заместителя Руководителя Государственного управления делами, передает УНН.

“Об объявлении конкурса на занятие должности заместителя Руководителя Государственного управления делами. Согласно части второй статьи 23 Закона Украины „О государственной службе“: 1. Объявить конкурс на занятие должности заместителя Руководителя Государственного управления делами. 2. Утвердить Условия проведения конкурса на занятие должности заместителя Руководителя Государственного управления делами”, — говорится в распоряжении.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Приложением к распоряжению предполагается должностной оклад в размере 29 029 гривен, а также надбавка к должностному окладу за ранг государственного служащего. Среди требований к кандидату: высшее образование, свободное владение государственным языком, владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы, стаж работы не менее 7 лет, опыт работы на должностях госслужбы категорий “А” или “Б”.

Информация принимается до 18.00 часов 5 декабря 2019 года.

Напомним, четвертый этап конкурса на занятие должности Председателя Украинского института национальной памяти перенесли. Сейчас есть пять кандидатов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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