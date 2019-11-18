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Страна с самым высоким уровнем самоубийств в ЕС будет помогать реформировать психиатрию в Украине

Страна с самым высоким уровнем самоубийств в ЕС будет помогать реформировать психиатрию в Украине

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Литва будет помогать украинским специалистам изменить стратегию и практику охраны психического здоровья. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает УНН.

"Психическое здоровье - это уровень психологического благополучия, которое лежит в основе качества жизни каждого. Министерство здравоохранения планирует разработать новый проект Закона Украины "О психическом здоровье", который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья", - написала Скалецкая.

Литва имеет значительные наработки в области психического здоровья, с которыми она готова делиться с украинскими специалистами, добавила министр.

В то же время, по информации Евростата, Литва заняла первое место среди европейских стран по количеству самоубийств в 2014 году, где на каждые 100 тыс. населения приходилось 32 самоубийства.

Очень сложные отношения у литовцев и с алкогольными напитками.

Ранее УНН сообщил, что в Украине 81% милениалив считают важным психическое здоровье в условиях войны.

Источник: УНН
Теги: Украина, реформы, Литва, психиатрические учреждения
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