Зеленский изменил перечень должностей, замещаемых военнослужащими в космическом агентстве

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал Указ “О внесении изменений в Указ Президента Украины от 3 мая 2017 года № 126”. Об этом говорится в Указе главы государства № 850/2019 от 18 ноября, передает УНН.

“Внести в Перечень должностей, замещаемых военнослужащими Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях, и предельных воинских званий по этим должностям, утвержденный Указом Президента Украины от 3 мая 2017 года № 126 (с изменениями, внесенными Указами от 14 февраля 2019 года № 37, от 26 апреля 2019 года № 170 и от 20 августа 2019 года № 607), следующие изменения”, — говорится в тексте Указа.

В частности, в документе отмечается исключить подразделение “Государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой „Кадетский корпус“ имени И.Г.Харитоненка” раздела “Министерство образования и науки Украины”.

Кроме того, Президент постановил изложить раздел “Государственное космическое агентство Украины” в новой редакции.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский подписал Указ “О некоторых мерах по оптимизации перечней должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям”.