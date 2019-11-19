Стачком требует не разваливать "Укрспирт" и сохранить 5 тысяч рабочих мест

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Общенациональный стачечный комитет “Ради будущего” приветствовал заявление профсоюза ГП “Укрспирт” о намерениях присоединиться к комитету. В Стачкоме считают, что совместными усилиями профсоюзов можно уберечь целые отрасли от разрушения, а сотрудников госпредприятий — от безработицы. Об этом в комментарии УНН отметила Председатель профсоюза работников АПК Украины Светлана Самосуд.

По ее словам, профсоюз работников АПК, которая сегодня составляет основу вновь стачкома “Ради будущего”, она — многоотраслевая, и ГП “Укрспирт” входит в нее как первичная профсоюзная организация.

“Поскольку профсоюз АПК уже является членом забастовочного комитета, и я, как председатель, и, например наши аграрии присоединились, то конечно, что ГП „Укрспирт“ фактически также является участником этого нашего штаба”, — пояснила Самосуд, добавив, что участие профсоюза “Укрспирта” очень важно.

“В профсоюзе ГП „Укрспирт“ есть конкретный план вывода этой отрасли из кризиса. И для того чтобы она работала — а она может работать, она может приносить прибыль государству, мы можем сохранить 5 тыс. рабочих мест, за которые сегодня профсоюз и борется. И мы можем говорить о том, что эти рабочие места могут приносить доход государству”, — отметила председатель профсоюза АПК.

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Самосуд отметила, что профсоюзы стремятся конструктивного диалога с властью и хотят быть услышанными.

“Власть должна услышать, что сегодня не обязательно все продавать и разваливать. Что мы можем в каждой отрасли собраться и поговорить, как действовать. Мы понимаем, что те же спиртовые заводы — их надо в таком количестве, в котором они есть. Но одни — „лежачие“, есть те, что работают наполовину, а есть те, которые могли бы дальше работать эффективно. Для этого мы разработали с профсоюзом ГП „Укрспирт“ несколько законодательных инициатив, которые были поддержаны. Поэтому реальный выход из этой ситуации. Например, если есть на территории какой ОТГ такое предприятие (спиртзавод, — ред.) — почему бы не предложить этой ОТГ забрать предприятие и самой решать, что дальше с ним: перепродать, перепрофилировать. Это же рабочие места, где люди работали годами. Кроме этого — там есть специалисты, которых мы не можем потерять, потому что отрасль очень серьезная”, — отметила Самосуд.

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Представители стачкома имеют конкретные наработки по спасению спиртовой отрасли и преследуют цель защиты интересов трудовых коллективов, резюмировала Самосуд. Поэтому, выход из кризисных ситуаций, которые сегодня спровоцировали законодатели инициативы власти, надо искать исключительно в диалоге с профсоюзами, убеждены в стачкоме.

Как писал УНН, профсоюз ГП “Укрспирт” объявила о намерениях присоединиться к всеукраинской забастовке.

Среди основных требований спиртовиков: учет их предложений по этапности приватизации и демонополизации предприятия. Они убеждены, что проведение реформ, затрагивающих судьбы миллионов людей должны быть только при условии согласования их на референдумах, а “особенно если такие реформы фактически предусматривают продажу государственного имущества иностранцам”.