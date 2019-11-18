Антикоррупционный суд исследовал 8 томов доказательств по делу Омеляна

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал 8 из 29 томов доказательств по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого обвиняют в недостоверном декларировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"Так, по результатам заседания исследовано 5 томов материалов. В общем уже исследовано 8 из 29 томов доказательств по делу. Следующее заседание - 19 ноября 2019 года", - говорится в сообщениях.

Напомним, Владимир Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных соответственно на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен.

Как сообщалось, 13 сентября 2018 года министру инфраструктуры Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК. 6 ноября 2018 года стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

ВАКС начал рассмотрение дела Омеляна по сути 21 октября.