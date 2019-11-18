Местные выборы 22 декабря: стартовал процесс выдвижения кандидатов

КИЕВ. 18 ноября. УНН. С 18 ноября начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 22 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

Сегодня, 18 ноября, в соответствии с Календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 22 декабря 2019, начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах", - говорится в сообщении.

Представление документов в территориальные избирательные комиссии продлится до 27 ноября. Как сообщили в ЦИК, документы на регистрацию в первых местных выборах уже подали около 30 партий.

Выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, назначенные на 22 декабря 2019, состоятся в 86 объединенных территориальных общинах (ОТГ) (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской ОТГ) в 21 области Украины. По предварительным подсчетам в выборах смогут принять участие более 380 тыс. избирателей.

ЦИК предоставила разрешение 16 общественным организациям разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных выборах.

С 25 октября 2015 года к 30 июня 2019 год Центризбирком назначил первые местные выборы в 896 объединенных территориальных общинах.

Напомним, Центральная избирательная комиссия констатировала, что в некоторых объединенных территориальных общинах (ОТГ) организация избирательного процесса, запланированного на 22 декабря, оказалась под угрозой срыва.