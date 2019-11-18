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Глава немецкого МИД отменил поездку на Донбасс

Глава немецкого МИД отменил поездку на Донбасс

Хайко Маас

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в немецком МИД, передает УНН со ссылкой на DW.

Как пишет издание, планировалось, что вечером понедельника министр прилетит в Харьков, а утром вторника вертолетом прибудет в район линии разграничения на Донбассе.

В немецком МИД сообщили, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запланированы встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

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"Глава МИД Германии планирует обсудить дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры Украины, России, Германии и Франции. Ранее в понедельник Кремль подтвердил участие Путина в саммите", - говорится в сообщении.

Лидеры четырех стран впервые встретились для переговоров по ситуации на Донбассе в 2014 году. Последний раз саммит "нормандской четверки" состоялся осенью 2016 года в Берлине.

Как сообщалось ранее, Зеленский обсудил с Макроном подготовку к "нормандскому саммиту" в Париже.

Напомним, Зеленский примет участие в "нормандской встречи" в Париже 9 декабря.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Донбасс, Украина, Германия
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