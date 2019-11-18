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В ЕЕ надеются, что Зеленский и Путин во время встречи договорятся о транзите газа

В ЕЕ надеются, что Зеленский и Путин во время встречи договорятся о транзите газа

Владимир Зеленский и Владимир Путин

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефрович надеется, что во время проведения саммита "нормандского формата" президенты Украины и России рассмотрят вопрос транзита в Словакию российского газа. Об этом Шефрович рассказал в эфире телеканала "Правда", передает УНН.

"Мы упорно работаем над транспортировкой газа из России через Украину в Словакию в 2020 году", - сказал вице-президент.

Как отметил Шефрович, обсуждение вопроса транзита газа через Украину ускорит завершение газовых переговоров до конца года.

Встреча "нормандской четверки" предстоит 9 декабря в Париже.

Напомним, компания "Нафтогаз Украины" получила официальное предложение "Газпрома" о продлении транзитного контракта или заключения нового.

Как сообщил ранее УНН, Нафтогаз оценил готовность Украины к полному прекращению транзита газа в случае неподписания контракта на транзит газа российским "Газпромом".

Источник: УНН
Теги: газ, ЕС, Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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