В ЕЕ надеются, что Зеленский и Путин во время встречи договорятся о транзите газа

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефрович надеется, что во время проведения саммита "нормандского формата" президенты Украины и России рассмотрят вопрос транзита в Словакию российского газа. Об этом Шефрович рассказал в эфире телеканала "Правда", передает УНН.

"Мы упорно работаем над транспортировкой газа из России через Украину в Словакию в 2020 году", - сказал вице-президент.

Как отметил Шефрович, обсуждение вопроса транзита газа через Украину ускорит завершение газовых переговоров до конца года.

Встреча "нормандской четверки" предстоит 9 декабря в Париже.

Напомним, компания "Нафтогаз Украины" получила официальное предложение "Газпрома" о продлении транзитного контракта или заключения нового.

Как сообщил ранее УНН, Нафтогаз оценил готовность Украины к полному прекращению транзита газа в случае неподписания контракта на транзит газа российским "Газпромом".



