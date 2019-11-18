Загороднюк: возвращение катеров и буксира - это не акт доброй воли России

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что возвращение Россией украинских кораблей является не актом доброй воли, а выполнением ею решения Международного морского трибунала. Об этом Загороднюк сообщил в своем Телеграмм-канале, передает УНН.

"Возвращение катеров и буксира - это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - отметил министр обороны Украины.

Как сообщил Загороднюк, специалисты осмотрят суда и предоставят рекомендации, каким образом можно быстрее вернуть их к службе.

Министр добавил, что Украина продолжит строить "сильный военно-морской флот, который будет защищать Украину". По его словам, ВМФ является залогом стабильности в регионе.

Украинское министерство иностранных дел напомнило, что согласно приказу Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, Россия должна безотлагательно передать под контроль Украины захваченные суда.

Напомним, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что возвращение украинских кораблей, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, является жестом доброй воли.

Как сообщил ранее УНН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение Украины судов никак не связано с международным трибуналом.



