К разработке законопроекту об особом статусе Донбасса должны присоединиться все политсилы - Разумков

КИЕВ. 18 ноября. УНН. К разработке законопроекта о особого статуса Донбасса должны присоединиться представители всех политических сил, представленных в Верховной Раде. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

“Если мы говорим про сжатые сроки ... если мы говорим о присоединении наших коллег, я уверен, что это должно быть закон не от монобольшинства, или оппозиции. Это вопрос национальной безопасности и я надеюсь, что к нему присоединятся представители всех политических сил в парламенте”, — сказал Разумков.

Разумков также подчеркнул, что вопросы возвращения Крыма и Донбасса разные, однако работа должна вестись параллельно.

Председатель ВР сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский будет заниматься вопросом разработки законопроекта о особого статуса для Донбасса после переговоров в нормандской формате. Причем он добавил, что закулисных переговоров представители власти не будут вести, и к процессу разработки будет привлечена общественность.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в “нормандской встречи” в Париже 9 декабря. Свое участие также согласовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.