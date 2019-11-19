Реформа рынка земли будет регулировать не только продажу - Разумков

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что реформа рынка земли будет регулировать не только продажу. Об этом Разумков сказал в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

“Рынок земли — это не всегда продажа. Это и аренда и использование”, — сказал Разумков.

Он добавил, что до 2008 года в Украине не было моратория на продажу Земли.

“Надо предусмотреть предохранитель, который будет обеспечивать вопросы граждан и государства”, — добавил председатель ВРУ.

Как сообщал УНН, Разумков пояснил, что собственниками земли могут быть только граждане Украины. Однако вопрос, продажи иностранцам решится через референдум после того, как реформа рынка земли продемонстрирует свою эффективность.