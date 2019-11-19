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Денисова передала омбудсмену Турции список с именами 115 украинских узников Кремля

Денисова передала омбудсмену Турции список с именами 115 украинских узников Кремля

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (Омбудсмен) Людмила Денисова передала Главному своему коллеге, турецкому омбудсмену Шерефу Малкочу, список с именами 115 украинских узников Кремля. Об этом Денисова сообщила в своем Facebook, передает УНН.

“Во время встречи говорили о самом важном — возвращение домой наших 115 граждан, находящихся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Я передала список с информацией о 115 граждан Украины, в том числе и о 87 крымских татар, и обратилась с просьбой усилить сотрудничество по возвращению украинских политзаключенных на родину”, — сообщила Денисова.

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Украинский Омбудсмен отметила, что также сообщила Шерефу Малкочу о проблемах, которые есть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

“Речь шла про масштабную информационную пропаганду, которую проводит РФ на этих территориях, о политизации и милитаризации среди детей, проживающих на тех территориях, и о систематических нарушениях социальных и экономических прав человека”, — отметила омбудсмен.

Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч показал свою поддержку и пообещал усилить сотрудничество и помощь в борьбе за возвращение украинских граждан и украинских территорий.

Напомним, ранее Денисова призвала представителей других стран поддержать обновленную резолюцию по Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, омбудсмен
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