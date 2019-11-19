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В Кремле заявили, что повестка дня Путина на "нормандский формат" еще не готова

В Кремле заявили, что повестка дня Путина на "нормандский формат" еще не готова

Владимир Путин

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где 9 декабря пройдет саммит "нормандской четверки", пока прорабатывается. Об этом государственному информагенству РФ ТАСС сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос, может ли у главы Кремля в этот день состояться отдельный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

“Программа поездки только на стадии проработки”, — сказал Песков.

Как сообщал УНН, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в “нормандской встречи” в Париже 9 декабря. Свое участие также согласовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Позднее и Кремль подтвердил свое участие в саммите.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Нормандский формат, Владимир Зеленский
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