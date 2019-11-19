Президент Украины сегодня встретится с премьером Чехии

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой правительства Чехии Андреем Бабишем, который будет находиться в Украине с официальным визитом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента Украины.

“19 ноября состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который будет находиться в Украине с официальным визитом”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер Чехии и президент Украины встретятся с представителями СМИ в 12:45.

Накануне вылета в Украину Бабиш отметил важность саммита “нормандской четверки”, который запланирован 9 декабря и направлен на разрешение конфликта на Донбассе.

“Будущая 9 декабря встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России может иметь принципиальное значение, — заявил Бабиш журналистам перед отъездом с визитом в Киев. — Для всей Европы было бы очень важно, чтобы эти переговоры завершились какими-то конкретными результатами, помогли найти политическое решение и нормализовать отношения между Украиной и Россией”.

Следует отметить, что визит премьер-министра Чехии происходит на фоне массовых протестов против самого Бабиша. Так, 16 ноября около четверти миллиона человек приняли участие в акции протеста в канун годовщины Бархатной революции. Демонстранты, среди которых были и бывшие диссиденты и участники событий 1989 года, также критиковали президента страны Милоша Земана, которого, как и Бабиша, называли непригодным для должности.