Суд сегодня будет избирать меру пресечения Ляшко
Олег Ляшко
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Бориспольский горрайонный суд сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для народного депутата предыдущего созыва Олега Ляшко, сообщает УНН.
Так, сегодня, 19 ноября, в 14:00 суд запланировал заседание, на котором будет избираться мера пресечения Ляшко.
Как отмечали ранее в ГПУ, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Рассматривать дело будет судья Юрий Кабанячий.
Напомним, 18 ноября экс-нардеп Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УКУ (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).
Ляшко заявил, что придет в суд, на котором будет рассматриваться ходатайство о взятии его под стражу.
Отметим, ранее в соцсетях появилось видео, на котором между лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко и депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Герусом возникла потасовка в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя".