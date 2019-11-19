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Порошенко не явился на допрос по "делу Иловайска"

Порошенко не явился на допрос по "делу Иловайска"

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Пятый Президент Украины Петр Порошенко сегодня не пришел на допрос в Главную военную прокуратуру по “делу Иловайска”. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Главного военного прокурора Евгения Сливко.

“Не пришел”, — сказала Сливко отвечая на вопрос журналиста пришел ли сегодня Порошенко на допрос в Главную военную прокуратуру.

Также, Сливко отметила, что Порошенко хочет изложить свои показания в письменной форме.

“(Порошенко — ред.) просит предоставить перечень вопросов чтобы изложить свои показания собственноручно”, — рассказала Сливко.

Напомним, Порошенко был вызван сегодня на 10:00.

Как сообщалось, Рябошапка заявлял, что 15 ноября должен состояться допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко в деле о Иловайской трагедии. Он там проходит не как подозреваемый, а как свидетель.

Кроме того, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что сейчас ГПУ расследует несколько производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

Источник: УНН
Теги: Украина, Петр Порошенко
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