Товарооборот между Украиной и Чехией за 8 месяцев вырос на 14% - Гончарук

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Товарооборот между Украиной и Чехией за 8 месяцев текущего года вырос на 14%. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного брифинга с главой правительства Чешской Республики Андреем Бабишем, передает корреспондент УНН.

"Только за 8 месяцев 2019 года объем товаров вырос почти на 14% - это 1,4 млрд долларов, и это только начало", - отметил Премьер.

С его слов, рост товарооборота между странами стал следствием евроинтеграции. Впрочем, между компаниями двух стран существуют тесные связи, которые надо усиливать.

Напомним, ранее УНН сообщал о том, что 19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой правительства Чехии Андреем Бабишем, который будет находиться в Украине с официальным визитом.