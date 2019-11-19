Регистрация | Вход |
USD: 24,22 -0,0249  EUR: 26,72 0,0623 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 19 ноября 2019 12:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет
Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3510
Версия для печати

Чехия входит в четверку стран, которые без ограничений поставляют оружие в Украину - Премьер

Чехия входит в четверку стран, которые без ограничений поставляют оружие в Украину - Премьер

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Чехия входит в четверку стран, которые сняли все ограничения на поставки оружия в Украину. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного брифинга с главой правительства Чешской Республики Андреем Бабишем, передает корреспондент УНН.

“Чехия — это одна из немногих стран, которая полностью сняла все барьеры поставок в Украину вооружений и входит в четверку стран, вместе с Канадой, Францией и Великобританией, которая таким образом проявила свою четкую позицию и поддержку в Украину”, — отметил премьер.

С его слов, Киев очень ценит четкую и последовательную поддержку Чехии в борьбе со страной-агрессором и в ближайшее время намерен укреплять экономические связи с чешскими компаниями.

Напомним, как сообщалось ранее в УНН, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой правительства Чехии Андреем Бабишем, который будет находиться в Украине с официальным визитом.

Источник: УНН
Теги: Чехия, оружие, Украина, сотрудничество, торговля, Алексей Гончарук
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.