Чехия входит в четверку стран, которые без ограничений поставляют оружие в Украину - Премьер

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Чехия входит в четверку стран, которые сняли все ограничения на поставки оружия в Украину. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного брифинга с главой правительства Чешской Республики Андреем Бабишем, передает корреспондент УНН.

“Чехия — это одна из немногих стран, которая полностью сняла все барьеры поставок в Украину вооружений и входит в четверку стран, вместе с Канадой, Францией и Великобританией, которая таким образом проявила свою четкую позицию и поддержку в Украину”, — отметил премьер.

С его слов, Киев очень ценит четкую и последовательную поддержку Чехии в борьбе со страной-агрессором и в ближайшее время намерен укреплять экономические связи с чешскими компаниями.

Напомним, как сообщалось ранее в УНН, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой правительства Чехии Андреем Бабишем, который будет находиться в Украине с официальным визитом.