"Укрспирт" перечислил миллионные дивиденды в госбюджет – Милованов

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Госпредприятие “Укрспирт” перечислило в государственный бюджет 2,5 млн грн дивидендов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.

“Укрспирт” сегодня (18 ноября, — ред.) перечислил государству первые платежи. 1,7 млн грн налога на прибыль за третий квартал и 2,5 млн грн дивидендов“, — сообщил Милованов.

В начале ноября текущего года заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что финансовый результат ГП “Укрспирт” с 2016 года сократился почти в пять раз. И добавила, что с тех пор финансовая прибыль предприятия “скатилась” с 97 млрд грн к нулю.

“Если в 2016 году предприятие заплатило почти 30 млн грн налога на прибыль, то в 2018-м году ни одной копейки налога на прибыль государственный спиртовый монополист не заплатил”, — заявила Ковалив в ходе рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли при участии президента в Тернополе.

Эту информацию Ковалив опровергли в Профсоюзе “Укрспирта”.

“Президенту говорят, что в 2018 году ГП „Укрспирт“ не платил налог на прибыль. На самом деле по результатам 2018 года ГП „Укрспирт“ уплатил налог на прибыль в размере 9 738 000 грн. Всего в прошлом году поступления в бюджеты всех уровней от ГП „Укрспирт“ составили 389 824 000 грн, в том числе 89 443 000 в местные бюджеты”, — сообщили в Профсоюзе.

Также напомним, 23 октября Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект Закона № 2300 о демонополизации спиртовой отрасли в Украине.

Указанный законопроект предусматривает раздачу лицензий на производство спирта частным компаниям.

По логике президентского законопроекта демонополизация должна предшествовать приватизации “Укрспирт”. Однако, такой порядок реформирования отрасли приведет к ее уничтожению, отмечают экономисты. Последние прогнозируют, что демонополизация ГП “Укрспирт” сегодня на руку исключительно водочным гигантам, которые заинтересованы в получении лицензий и заинтересованы вкладывать средства в государственные спиртзаводы. Следовательно, дальнейшая приватизация объектов ГП “Укрспирт” (после демонополизации — ред.) будет провалена, спиртзаводы пойдут с молотка по цене металлолома, а государство, в итоге, потеряет миллионы.

Публичные заявления представителей ОПГ содержали прогнозы о намерениях заработать на приватизации ГП “Укрспирт” от 5 до 10 млрд грн.

Позже в ОПУ сообщили , что экономических расчетов последствий демонополизации ГП “Укрспирт” власть не проводила, а актуальность и возможный положительный эффект от реализации законопроекта определялись только на основании информации, полученной из открытых источников.