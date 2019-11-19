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Началась встреча Зеленского с Бабишем

Началась встреча Зеленского с Бабишем

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киеве началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша, который находится в Украине с официальным визитом. Мероприятие проходит в Мариинском дворце в Киеве. Перед его началом Премьер-министр Чешской Республики сделал запись в Книге почетных гостей", - сообщили в пресс-службе ОП.

Отмечается, что Зеленский и Бабиш проведут встречу с представителями СМИ после переговоров.

Напомним, ранее Андрей Бабиш во время совместного брифинга со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком заявил, что Чехия надеется на конкретные результаты встречи в "нормандском формате" для Украины 9 декабря.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Украина, сотрудничество, Владимир Зеленский
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