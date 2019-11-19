Регистрация | Вход |
USD: 24,22 -0,0249  EUR: 26,72 0,0623 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 19 ноября 2019 14:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет
Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5925
Версия для печати

Кива взялся за контроль расследования по делу живодера из Хмельницкой области

Кива взялся за контроль расследования по делу живодера из Хмельницкой области

Илья Кива

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Расследование по делу живодера, который в Хмельницкой области привязал собаку к автомобилю и тащил ее по дороге, будет контролировать народный депутат Украины Илья Кива. Соответствующее заявление он сделал на своей страничке в Facebook, передает УНН.

"В отношении живодера-ублюдка, привязавшего к своей машине собаку и протащившего ее 1,5 километра по асфальту, подготовил и подал на имя начальника НП заявление. Буду лично контролировать, как член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, ход расследования", - написал депутат.

Так, Илья Кива подал депутатское обращение на имя главы национальной полиции Украины Игоря Клименка, в котором попросил принять все необходимые меры: проверить все факты и выяснить обстоятельства дела; внести данные о совершенном криминальном нарушении в Единый реестр досудебных расследований Украины; сообщить ему о результатах рассмотрения данного обращения.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина привязал собаку к машине и тащил ее по дороге. Свой поступок объясняет тем, что собака покусал его мать. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Источник: УНН
Теги: Хмельницкий и Хмельницкая область, животные, нардепы, депутаты, жестокое обращение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.