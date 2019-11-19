Кива взялся за контроль расследования по делу живодера из Хмельницкой области

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Расследование по делу живодера, который в Хмельницкой области привязал собаку к автомобилю и тащил ее по дороге, будет контролировать народный депутат Украины Илья Кива. Соответствующее заявление он сделал на своей страничке в Facebook, передает УНН.

"В отношении живодера-ублюдка, привязавшего к своей машине собаку и протащившего ее 1,5 километра по асфальту, подготовил и подал на имя начальника НП заявление. Буду лично контролировать, как член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, ход расследования", - написал депутат.

Так, Илья Кива подал депутатское обращение на имя главы национальной полиции Украины Игоря Клименка, в котором попросил принять все необходимые меры: проверить все факты и выяснить обстоятельства дела; внести данные о совершенном криминальном нарушении в Единый реестр досудебных расследований Украины; сообщить ему о результатах рассмотрения данного обращения.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина привязал собаку к машине и тащил ее по дороге. Свой поступок объясняет тем, что собака покусал его мать. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.