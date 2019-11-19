СК РФ возбудил уголовное дело против военного ВСУ за якобы "обстрелы гражданского населения"

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против командира 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Алексея Майстренко за якобы “обстрел гражданского населения” Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

“Алексею Майстренко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ (организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)”, — заявили в СК РФ.

По их данным, 7 июля 2019 года Майстренко, действуя совместно с другими военнослужащими, выполняя “заведомо преступные приказы” высшего командования, дал приказ о проведении прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения калибра не менее 82 мм, имеющие высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями, расположенных на территории города Первомайска, контролируемого боевиками “ЛНР”. Кроме того, 20 июля 2019 года, по его поручению был проведен “обстрел объектов гражданской инфраструктуры” в Первомайске.

“В результате этих обстрелов повреждены жилые дома, пострадали 8 человек, в том числе двое детей. Одна женщина 1965 года от полученных ранений скончалась”, — решили заявить в СК.

Как писал УНН ранее, СК РФ возбудил еще шесть уголовных дел за “обстрелы ВСУ”.