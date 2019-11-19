Новости: Политика
Вторник, 19 ноября 2019, 13:51 • Мария Мамаева • 2565
Чехия пригласила Зеленского на встречу Вышеградской четверки
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Чехия пригласила главу украинского государства на встречу Вышеградской четверки, которая предварительно запланирована на май следующего года. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Благодарю за встречу и за приглашение на встречу Вышеградской четверки, наверное в мае", - отметил Президент.
Напомним, ранее УНН сообщал, что 19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой правительства Чехии Андреес Бабишем, который будет находится в Украине с официальным визитом.
Источник: УНН