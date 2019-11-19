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В Чехии надеются, что в Совете Европы найдут решение конфликта на Донбассе

В Чехии надеются, что в Совете Европы найдут решение конфликта на Донбассе

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Члены Совета Европы найдут политическое решение конфликта на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время совместного брифинга с украинским Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"У нас большие ожидания от встреч в "нормандском формате", которые должны состояться 9 декабря и надеемся, что коллеги из Совета Европы действительно найдут политическое решение этого конфликта", - отметил Бабиш.

По его словам, Чехия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь пострадавшим в конфликте на востоке Украины.

При этом он добавил, что Чехия однозначно поддерживает суверенитет Украины и выступает против агрессии на востоке страны и нелегальной аннексию Крыма.

Напомним, Чехия надеется на конкретные результаты встречи в "нормандском формате" для Украины 9 декабря.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Чехия, Украина, Нормандский формат, Совет Европы
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