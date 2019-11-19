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Тимошенко отреагировала на слова Зеленского: ждем на корпоративах

Тимошенко отреагировала на слова Зеленского: ждем на корпоративах

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко ответила Президенту Украины Владимиру Зеленскому на его слова о “договорняках” и заявила, что должность президента Украины не вечная, пишет УНН со ссылкой на ее Facebook.

“Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон”, — говорится в сообщении.

Юлия Тимошенко также добавила, что должность Президента не вечна, цитируя: “Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе...”.

“Словом, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино”, — подытожила она.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что председатель депутатской фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко предлагала своих людей для назначения на “сладкие” места. “Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на „сладкие“ места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе с „Слугой народа“ в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда”, — отметил Зеленский.

Источник: УНН
Теги: Юлия Тимошенко, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Тимошенк Юлия
Тимошенк Юлия
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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