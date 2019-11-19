То, что произошло в Крыму, не может произойти против союзников НАТО - Столтенберг

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Ситуация с аннексией Крыма Россией не повторится с одной из стран-союзников НАТО – такой сигнал посылает Альянс, разворачивая свои силы в своей восточной части. Об этом во вторник во время пресс-конференции в Брюсселе заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

"Мы инвестируем в наши армии, в нашу оборону и сдерживание, но это не направлено против других стран. Мы являемся оборонительным Альянсом, и мы делаем это для обеспечения надежной обороны и сдерживания. Цель этого положения заключается не в том, чтобы спровоцировать конфликт, а в том, чтобы предотвратить его. Нет сомнений, что если кто-либо из союзников подвергнется нападению, весь Альянс отреагирует. Так мы предотвращаем конфликты. Поэтому НАТО существует для того, чтобы стремиться к миру, предотвращать военные конфликты. Мы успешно занимаемся этим на протяжении 70 лет. Правильно, что агрессивные действия России против Украины вызвали военную адаптацию, военную реакцию НАТО с высокой готовностью наших сил, передовым развертыванием групп в восточной части Альянса. (Таким образом - ред.) дать абсолютно ясный сигнал: то, что произошло в Крыму, не может произойти против союзника по НАТО", - заявил Генсек Альянса.

С его слов, в данной ситуации нет поводов для недопонимания или просчетов.

"Потому что если нет места недоразумениям или просчетам, мы предотвращаем возникновение такой ситуации, и это лучший способ в достижения мира. Именно поэтому мы инвестировали больше, а также повысили готовность наших сил и дислоцировали их в восточной части Альянса. Что касается этих цифр и чисел, то мы являемся эффективным Альянсом. Но уровень затрат намного выше", - добавил Столтенберг.

Напомним, по словам генерального секретаря Альянса, в НАТО приветствуют возвращение Россией захваченных в прошлом году в районе Керченского пролива двух военных малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" Украине и надеются, что это может помочь достичь прогресса в имплементации минских соглашений.