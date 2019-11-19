Зеленский рассчитывает обсудить на "нормандской" встрече сроки деоккупации и обмена пленными

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Во время встречи "нормандской четверки" стороны должны обсудить конкретные сроки деоккупации Донбасса и обмена пленными. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Я хочу говорить о деоккупации Донбасса с более или менее четкими сроками, я буду поднимать этот вопрос. Когда мы с вами говорим об обмене пленными или об освобождении наших ребят - тоже должно быть здесь больше конкретики. Мы хотим всех наших людей вернуть домой, к их семьям. Когда? Если всех - то когда?" - отметил Президент, отвечая на вопрос относительно вопросов, которые будут обсуждаться во время "нормандской" встречи.

По его словам, речь должна идти о конкретных сроках в ближайшее время.

При этом он добавил, что также есть вопросы, связанные ситуацией в области безопасности, гуманитарные вопросы, социальные, а также вопросы, связанные с местными выборами - во время, когда в регионе не будет незаконных вооруженных формирований.

"Начало этого разговора мы должны сделать... Потому, что мы там обсудим - сухое оно будет или не сухое - это неважно, важно - конкретные вещи", - резюмировал Зеленский.

15 ноября пресс-служба Офиса Президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоится 9 декабря.

18 ноября в Кремле подтвердили встречу в "нормандском формате" 9 декабря.

Напомним, Чехия надеется на конкретные результаты встречи в "нормандском формате" для Украины 9 декабря.