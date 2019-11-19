Регистрация | Вход |
USD: 24,22 -0,0249  EUR: 26,72 0,0623 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 19 ноября 2019 15:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет
Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5085
Версия для печати

В Чехии заявили о перезапуске экономических отношений с Украиной

В Чехии заявили о перезапуске экономических отношений с Украиной

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сейчас происходит перезапуск экономических отношений Украины с Чехией. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время совместного брифинга с украинским Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"Я очень рад, что я здесь, что через 10 лет Украину наконец посетил чешский премьер. И я считаю это очень важным визитом, я бы даже назвал это определенным рестартом наших взаимоотношений... Я говорю о небольшом рестарте, и убежден, что мы будем развивать те вещи, о которых мы сегодня говорили", - отметил Бабиш, уточнив, что вместе с ним прибыла большая делегация чешских предпринимателей, которые заинтересованы в развитии бизнеса в Украине.

По его словам, более 10 лет чешского премьера не было в Киеве, и нынешний его визит является историческим и свидетельствует о налаживании экономических связей между двумя странами.

При этом Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что на сегодняшний день в стране находится более 200 представителей чешского бизнеса, поэтому во время сегодняшней встречи стороны обсудили, как защитить чешский бизнес и увеличить инвестиции в Украину.

Напомним, товарооборот между Украиной и Чехией за 8 месяцев текущего года вырос на 14%.

Источник: УНН
Теги: Чехия, экономика, Украина, Экономическое развитие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.