В Чехии заявили о перезапуске экономических отношений с Украиной

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сейчас происходит перезапуск экономических отношений Украины с Чехией. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время совместного брифинга с украинским Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"Я очень рад, что я здесь, что через 10 лет Украину наконец посетил чешский премьер. И я считаю это очень важным визитом, я бы даже назвал это определенным рестартом наших взаимоотношений... Я говорю о небольшом рестарте, и убежден, что мы будем развивать те вещи, о которых мы сегодня говорили", - отметил Бабиш, уточнив, что вместе с ним прибыла большая делегация чешских предпринимателей, которые заинтересованы в развитии бизнеса в Украине.

По его словам, более 10 лет чешского премьера не было в Киеве, и нынешний его визит является историческим и свидетельствует о налаживании экономических связей между двумя странами.

При этом Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что на сегодняшний день в стране находится более 200 представителей чешского бизнеса, поэтому во время сегодняшней встречи стороны обсудили, как защитить чешский бизнес и увеличить инвестиции в Украину.

Напомним, товарооборот между Украиной и Чехией за 8 месяцев текущего года вырос на 14%.