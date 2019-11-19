Гончарук представил нового главу Укравтодора

КИЕВ. 19 ноября УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил коллективу Государственного агентства автомобильных дорог Украины нового руководителя Александра Кубракова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сегодня, 19 ноября, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил коллективу нового руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова", - говорится в сообщении.

Указано, что первоочередная задача Александра Кубракова в должности - обновление руководящего состава Укравтодора, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины".

"Общество ожидает, чтобы в Украине были качественные дороги и искоренена коррупция. Это первоочередная задача нового руководителя ведомства. Для этого нам нужен честный и профессиональный человек в руководстве Укравтодора. В честности и профессионализме Александра Кубракова - не сомневаюсь", - сказал Алексей Гончарук.

Также Премьер-министр призвал нечестных госслужащих увольняться, а нового главу Укравтодора - создать прозрачные условия закупок в ведомстве.

Отмечается, что одним из важнейших проектов Алексей Гончарук назвал строительство запорожского моста. Поэтому приоритетная задача нового руководства Укравтодора - подготовить документацию и объявить международный тендер на достройку моста.

"Премьер-министр также отметил, что в бюджете-2020 заложена рекордная сумма на инфраструктуру. В частности, на ремонт и содержание дорог государственного значения предусмотрено 33,4 млрд грн, вдвое увеличена сумма на безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что среди задач Александра Кубракова: подготовка планов восстановления дорог на 2020 год, проведение ревизии подготовки к зиме и усиление работы с международными партнерами для привлечения инвестиций на строительство дорог.

Напомним, предыдущим руководителем Укравтодора был Славомир Новак, который подал в отставку 24 сентября.

По результатам конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины победителем был определен Александр Кубраков.