Министр иностранных дел Германии прибыл в Киев
Хайко Маас
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас начал свой визит в Киев. Об этом сообщает посольство ФРГ в Украине в Twitter, передает УНН.
"Визит начался. Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас - в Киеве!" - сообщили дипломаты.
Напомним, визит Мааса будет проходить в течение 18-19 ноября.
Сегодня запланирована встреча федерального министра иностранных дел с украинским коллегой Вадимом Пристайко.
В повестке дня встречи руководителей внешнеполитических ведомств находится взаимодействие в "нормандском" формате между Украиной и ФРГ, украинско-немецкое двустороннее сотрудничество и проблематика энергетической безопасности в Европе.
Визит начался. Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас - в Киеве! pic.twitter.com/oWzPQsX1qd- Посольство Германии (@GermanyinUA) November 19, 2019