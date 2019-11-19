Министр иностранных дел Германии прибыл в Киев

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас начал свой визит в Киев. Об этом сообщает посольство ФРГ в Украине в Twitter, передает УНН.

"Визит начался. Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас - в Киеве!" - сообщили дипломаты.

Напомним, визит Мааса будет проходить в течение 18-19 ноября.

Сегодня запланирована встреча федерального министра иностранных дел с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

В повестке дня встречи руководителей внешнеполитических ведомств находится взаимодействие в "нормандском" формате между Украиной и ФРГ, украинско-немецкое двустороннее сотрудничество и проблематика энергетической безопасности в Европе.