Гончарук пообещал создать равные правила для иностранного бизнеса

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине будут созданы равные правила для деятельности представителей иностранного бизнеса. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного брифинга с главой правительства Чешской Республики Андреем Бабишем, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сегодня здесь более 300 представителей украинского и чешского бизнеса. Это свидетельствует о большом интересе к Украине. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы бизнесу в Украине было комфортно, создадим равные правила. Мы уже создали Комиссию, куда может обращаться бизнес, если чувствует какие-то проблемы или неудобства", - отметил Гончарук.

При этом он добавил, что до сих пор в Украине есть много проблем, в частности, постсоветское наследство. Например, ограничения на продажу земли, ограничения на движение капиталов, ограничения на рынке труда.

"Но мы решительно настроены работать максимально быстро, чтобы Украина адаптировала бизнес-стандарты к европейским", - подчеркнул Премьер.

Напомним, товарооборот между Украиной и Чехией за 8 месяцев текущего года вырос на 14%.