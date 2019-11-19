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В Украине обязанности главных сержантов хотят утвердить законодательно

В Украине обязанности главных сержантов хотят утвердить законодательно

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине планируется утверждение функциональных обязанностей главных сержантов на законодательном уровне. Об этом сообщил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.

Утверждение функциональных обязанностей главных сержантов на законодательном уровне и утверждение методических рекомендаций командирам по построению ими эффективных служебных отношений с главными сержантами, как ожидается, станут важными шагами на пути совершенствования.

"Для полного решения этого вопроса необходимо время, но это позволит нам изменить культуру взаимоотношений и построить ее на основе евроатлантические принципов и подходов", - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Кроме этого, 2020-й год объявлен в Вооруженных силах годом профессионального сержанта.

"В настоящее время развитие профессионального сержантского корпуса проводится в соответствии с предварительно определенными направлениями и задачами. Мы должны поддерживать эту положительную динамику в дальнейшем. Поэтому я объявляю 2020-й учебный год - годом профессионального сержанта", - отметил Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ также определил основные направления работы главных сержантов всех уровней в 2020 году, которые будут способствовать укреплению чувства корпоративного единства сержантского корпуса ВС Украины.

Напомним, в Украине собираются создать школу Военного полицейского.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Генштаб

В тексте упоминаются

Хомчак Руслан
Хомчак Руслан
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