Зеленский подписал закон о беспрепятственном доступе граждан к побережью водных объектов

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 0869 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования”, который запрещает ограничивать доступ к побережью морей, рек и других водных объектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Отмечается, что последний этап прохождения документа — возвращенно с подписью Президента. Законопроект 5 ноября подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. В тот же день его передали на подпись Главе государства.

“Гражданам обеспечивается беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования, кроме земельных участков, на которых расположены гидротехнические, гидрометрические и линейные сооружения, санатории и другие лечебно-оздоровительные учреждения, детские оздоровительные лагеря”, — говорится в тексте закона.

Так, препятствование такому доступу (в том числе путем устройства ограждений или других конструкций) на землях прибрежных защитных полос, предоставленных в пользование, или взимания за него платы является основанием для прекращения права пользования землями прибрежных защитных полос.

Ограждения или другие конструкции, установленные до вступления в силу настоящего Закона и препятствуют доступу граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к побережью рек, водоемов и островов в случаях, не предусмотренных законом, подлежат демонтажу в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

В частности, согласно документу, ограничение беспрепятственного или безвозмездного доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов общего пользования, кроме предусмотренных законом случаев, наказывается штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц). Повторные действия, совершенные в течение года, наказываются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Напомним, Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу в феврале 2015 года. Однако документ был принят только парламентом IX созыва 29 октября 2019 года.

Ранее УНН сообщил, что Зеленский подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром.