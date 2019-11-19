Трое нардепов готовы взять на поруки Ляшко

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Народные депутаты от партии "Батькивщина" Михаил Волынец и Валентин Наливайченко, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар и еще несколько общественных деятелей выразили готовность взять на поруки народного депутата предыдущего созыва Олега Ляшко, передает корреспондент УНН.

Так, адвокат заявил, что Ляшко готовы взять на поруки: народные депутаты Михаил Волынец, Виктория Сюмар, Валентин Наливайченко и общественные деятели Виталий Куприй, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько.

В то же время Ляшко заявил, что ему не нужны поруки.

"Я не нуждаюсь в поруках, я взрослый, слава Богу, здоровый и ответственный человек..." - сказал Ляшко.

Напомним, Бориспольский горрайонный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для народного депутата предыдущего созыва Олега Ляшко.

Как сообщалось, 18 ноября экс-нардеп Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

Отметим, ранее в соцсетях появилось видео, на котором между лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко и депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Герусом возникла потасовка в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя".