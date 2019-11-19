Регистрация | Вход |
USD: 24,14 -0,0829  EUR: 26,70 -0,0264 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 19 ноября 2019 17:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет
Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5010
Версия для печати

Трое нардепов готовы взять на поруки Ляшко

Трое нардепов готовы взять на поруки Ляшко

Олег Ляшко

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Народные депутаты от партии "Батькивщина" Михаил Волынец и Валентин Наливайченко, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар и еще несколько общественных деятелей выразили готовность взять на поруки народного депутата предыдущего созыва Олега Ляшко, передает корреспондент УНН.

Так, адвокат заявил, что Ляшко готовы взять на поруки: народные депутаты Михаил Волынец, Виктория Сюмар, Валентин Наливайченко и общественные деятели Виталий Куприй, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько.

В то же время Ляшко заявил, что ему не нужны поруки.

"Я не нуждаюсь в поруках, я взрослый, слава Богу, здоровый и ответственный человек..." - сказал Ляшко.

Напомним, Бориспольский горрайонный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для народного депутата предыдущего созыва Олега Ляшко.

Как сообщалось, 18 ноября экс-нардеп Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

Отметим, ранее в соцсетях появилось видео, на котором между лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко и депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Герусом возникла потасовка в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя".

Источник: УНН
Теги: суд, Олег Ляшко, мера пресечения

В тексте упоминаются

Ляшко Олег
Ляшко Олег
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.