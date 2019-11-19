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Сообщено о подозрении экс-нардепу Дзензерскому, который не задекларировал обязательства на 4,7 млрд грн

Сообщено о подозрении экс-нардепу Дзензерскому, который не задекларировал обязательства на 4,7 млрд грн

Денис Дзензерский

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Специализированное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему народному депутату Денису Дзензерскому в декларировании недостоверной информации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении Народному депутату Украины VIII созыва в декларировании недостоверной информации pf 2015-2018 годы", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что в течение 2015-2018 годов бывший депутат, с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении, не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд гривен.

Также действия бывшего народного избранника квалифицированы по ст. 366-1 УК Украины.

"Учитывая то, что сейчас указанное лицо не состоит по месту жительства, вручение письменного уведомления о подозрении было осуществлено в порядке, определенном статьями 278, 111, 135 УПК Украины (отправлено средствами почтовой и электронной связи)", - отмечается в сообщении.

Добавим, как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Денисе Дзензерском - народном депутате Украины VII созыва от Всеукраинского объединения "Батькивщина" и VIII созыва от "Народного фронта".

Напомним, экс-главу НАПК Корчак подозревают в недекларировании доходов.

Источник: УНН
Теги: декларация, САП, нардепы
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