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Зеленский подписал закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах

Зеленский подписал закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах

Владимир Зеленский

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №0873 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)", который запрещает сплошную рубку лесов для их формирования и оздоровления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Этот Закон устанавливает запрет на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых древостоях, рубок главного пользования и любых сплошных рубок в высокогорных лесах, в лесах в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и в берегозащитных участках леса в Карпатском регионе Украины", - говорится в тексте закона.

Так, с целью сохранения полезных свойств лесов и обеспечения предотвращения проявлений пагубных последствий природных явлений в Карпатском регионе устанавливается запрет на проведение рубок главного пользования и сплошных рубок для формирования и оздоровления лесов.

Действующий закон запрещает до 2020 года сплошные рубки елово-буковых древостоев на крутых склонах во всех лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.

В то время как новая редакция позволяет на крутых склонах Карпатского региона только выборочные рубки главного пользования и выборочные рубки формирования и оздоровления лесов. На пологих склонах в горных елово-буковых древостоях разрешаются только постепенные и выборочные рубки.

Напомним, Зеленский подписал закон о беспрепятственном доступе граждан к побережью водных объектов.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, законы, Карпаты, лес, вырубка, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, Черновцы и Черновицкая область, Ужгород и Закарпатье, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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