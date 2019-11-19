МВД будет обеспечивать порядок во время массовых акций в День Достоинства и Свободы

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Органы Министерства внутренних дел в каждом городе будут обеспечивать порядок во время массовых акций в День Достоинства и Свободы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"21 и 22 ноября в Киеве и других городах пройдут массовые акции, в которых примет участие большое количество людей. Органы системы МВД и в частности полиция, имеют огромный опыт обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Но каждый руководитель на местах, в каждом городе, должен готовиться к проведению этих акций заранее и обратить особое внимание на превентивную работу, для избежания каких-либо провокаций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ГБР создано подразделение по расследованию "дел Майдана".