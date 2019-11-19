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Милованов рассказал, на каких государственных компаниях сменили руководство

Милованов рассказал, на каких государственных компаниях сменили руководство

Тимофей Милованов

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов обнародовал перечень государственных компаний, на которых было сменено руководство. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Тимофей Милованов обнародовал список из 43 государственных компаний, на которых было сменено руководство. Среди них государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак", государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт", государственное предприятие в городе Киеве "Электронмаш" и государственное предприятие "Коневодство Украины".

Напомним, Милованов ранее сообщил, что на госпредприятиях освободили 47 руководителей.

Источник: УНН
Теги: госпредприятия, увольнение, Тимофей Милованов
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