Демонополизация спиртовой отрасли должна быть не ранее 2021 года - эксперт

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Государственное предприятие “Укрспирт” можно продать быстро, цивилизованно и за “дорого”. Такое мнение в комментарии УНН высказал политический аналитик Александр Кочетков.

“При желании, „Укрспирт“ можно продать в 2020 году, и только после этого в 2021 надо демонополизировать спиртовую отрасль. Скажу больше, подготовить к продаже и продать ГП реально даже не за год, а за три месяца. Но надо идти именно таким путем: сначала продажа, а потом — выдача лицензий на производство продукта”, — говорит эксперт.

Действующая власть анонсировала продажу всех государственных предприятий, продолжил политолог. В том числе и стратегических, добавил он.

“Лично я не понимаю, почему прибыльные предприятия нужно продавать, но такова позиция Президента. Но почему-то по отношению к „Укрспирту“ эта позиция меняется — не хочет власть сначала продать ГП, а затем — демонополизировать рынок. Они хотят сделать наоборот. Однако, только после продажи крупного игрока разумно демонополизировать рынок”, — отметил Кочетков.

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Напомним, 23 октября Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект Закона № 2300 о демонополизации спиртовой отрасли в Украине. Указанный законопроект предусматривает раздачу лицензий на производство спирта частным компаниям.

По логике президентского законопроекта демонополизация должна предшествовать приватизации “Укрспирта”. Однако, такой порядок реформирования отрасли приведет к ее уничтожению, отмечают экономисты. Последние прогнозируют, что демонополизация ГП “Укрспирт” сегодня на руку исключительно водочным гигантам, которые заинтересованы в получении лицензий и заинтересованы вкладывать средства в государственные спиртзаводы. Итак, дальнейшая приватизация объектов ГП “Укрспирт” (после демонополизации — ред.) будет провалена, спиртзаводы пойдут с молотка по цене металлолома, а государство, в итоге, потеряет миллионы.

Публичные заявления представителей ОПГ содержали прогнозы о намерениях заработать на приватизации ГП “Укрспирт” от 5 до 10 млрд грн.

Позже в ОПУ сообщили, что экономических расчетов последствий демонополизации ГП “Укрспирт” власть не проводила, а актуальность и возможный положительный эффект от реализации законопроекта определялись только на основании информации, полученной из открытых источников.