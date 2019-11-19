Смолий - Тейлору: "заинтересованные лица" пытаются сделать невозможным сотрудничество Украины с МВФ

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Глава НБУ Яков Смолий обсудил дальнейшее сотрудничество Украины с МВФ с Временно поверенным в делах США Посольства США в Киеве Уильямом Тейлором, а также намекнул, что "есть попытки заинтересованных лиц, вероятно, из числа бывших владельцев банков, сделать невозможным сотрудничество с МВФ". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Необходимость дальнейшего сотрудничества с МВФ была в фокусе сегодняшней встречи Председателя НБУ Якова Смолия, его первого заместителя Екатерины Рожковой и заместителя Дмитрия Сологуба с Временно поверенным в делах США Посольства США в Киеве Уильямом Тейлором", - говорится в сообщении.

В течение разговора члены Правления НБУ рассказали господину Тейлору о совместной работе правительства, НБУ и Офиса Президента, направленной на обеспечение роста экономики, в том числе за счет восстановления полноценного кредитования бизнеса.

Коснулись также темы судебных процессов против бывших владельцев обанкротившихся банков, важности возвращения средств государству и вкладчикам и роли судебной реформы в этом.

"Очевидные попытки заинтересованных лиц, вероятно, из числа бывших владельцев банков, сделать невозможным сотрудничество с МВФ из-за информационных атак и судебных решений, целью которых является дискредитация НБУ и реформ в финансовом секторе", - подчеркнул Смолий.

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Со своей стороны господин Тейлор подчеркнул, что поддерживает независимость НБУ, поскольку независимый центральный банк, направленный на оздоровление банковского сектора, будет способствовать повышению доверия иностранных инвесторов к Украине.

Во время встречи представители НБУ рассказали о последних макроэкономические достижения и текущей ситуации в экономике. В частности, они отметили устойчивое снижение инфляции, которая замедлилась до 6,5% в годовом измерении по итогам октября и достигнет цели 5% уже в следующем году.

"Несмотря на устойчивое улучшение макроэкономической ситуации в Украине, продолжение сотрудничества с МВФ является одной из первоочередных задач украинской власти. Программа с МВФ - это не только деньги. Главное, что это - якорь для реформ в Украине, которые нам крайне необходимы для устойчивого экономического роста", - отметил глава НБУ.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Рон ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Как сообщал УНН, в четверг, 14 ноября, миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом начала свою работу в Киеве.